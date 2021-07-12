محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور)

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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لإثنين، أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، صباح اليوم، بنادي محافظة الفيوم، تحت عنوان «7 أعوام من الإنجازات – الجمهورية الجديدة».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والأزهر، والكنيسة، والإدارات الشبابية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية، وفيلم تسجيلي عن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر في مجال الشباب والرياضة خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

في كلمته، هنأ محافظ الفيوم، جميع الحضور بذكرى ثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عزوجل أن يديم على مصر الأعياد والمناسبات السعيدة، وقال «الأنصاري»: أن ثورة 30 يونيو هي أحد معجزات الشعب المصري التي تبرهن أنه قادر على صناعة التغيير، مثمناً انحياز القوات المسلحة بأكملها لإرادة الشعب«.

ولفت المحافظ إلى الجهود المثمرة التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة لبناء الاقتصاد والإسراع بمعدلات التنمية، وكذلك الحرب على الإرهاب، حتى استطاعت الدولة في هذة الفترة الوجيزة بناء نفسها من جديد، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج إرادة وجهد وتصميم على إعادة بناء الدولة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق في مرحلتها الأولى، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ جميع المشروعات في مواعيدها المقررة بمعدلات إنجاز غير مسبوقة، في ظل تحديات كبيرة، وإصرار على الحصول على جميع المكتسبات، بعيداً عن المسكنات وأنصاف الحلول، مع وضع حلول جذرية لكافة المشكلات المزمنة التي نعانيها منذ سنوات طويلة.

وفي ختام كلمته وجه محافظ الفيوم تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبطال الذين روت دماؤهم الزكية تراب مصر دفاعاً عن مقدرات الوطن، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حفظ الأمن بربوع مصر والتصدي للتهديدات الخارجية.