محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور)

محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور)
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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لإثنين، أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، صباح اليوم، بنادي محافظة الفيوم، تحت عنوان «7 أعوام من الإنجازات – الجمهورية الجديدة».
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والأزهر، والكنيسة، والإدارات الشبابية بالمحافظة.
بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية، وفيلم تسجيلي عن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر في مجال الشباب والرياضة خلال الأعوام السبعة الأخيرة.
في كلمته، هنأ محافظ الفيوم، جميع الحضور بذكرى ثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عزوجل أن يديم على مصر الأعياد والمناسبات السعيدة، وقال «الأنصاري»: أن ثورة 30 يونيو هي أحد معجزات الشعب المصري التي تبرهن أنه قادر على صناعة التغيير، مثمناً انحياز القوات المسلحة بأكملها لإرادة الشعب«.
ولفت المحافظ إلى الجهود المثمرة التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة لبناء الاقتصاد والإسراع بمعدلات التنمية، وكذلك الحرب على الإرهاب، حتى استطاعت الدولة في هذة الفترة الوجيزة بناء نفسها من جديد، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج إرادة وجهد وتصميم على إعادة بناء الدولة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق في مرحلتها الأولى، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ جميع المشروعات في مواعيدها المقررة بمعدلات إنجاز غير مسبوقة، في ظل تحديات كبيرة، وإصرار على الحصول على جميع المكتسبات، بعيداً عن المسكنات وأنصاف الحلول، مع وضع حلول جذرية لكافة المشكلات المزمنة التي نعانيها منذ سنوات طويلة.
وفي ختام كلمته وجه محافظ الفيوم تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبطال الذين روت دماؤهم الزكية تراب مصر دفاعاً عن مقدرات الوطن، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حفظ الأمن بربوع مصر والتصدي للتهديدات الخارجية.