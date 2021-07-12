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أكد الدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة لشؤون المبادرات ومسؤول اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، أهمية اللجنة القومية ودورها الفعال للقضاء على الفيروسات الكبدية ونجاح مصر الباهر في هذا الإطار، بالتنسيق مع كافة المراكز المخصصة ومنها مركز تحيا مصر بالأقصر.

رافقه «حسان» خلال زيارته لمركز «تحيا مصر» بالأقصر المسؤول المالى والإدارى بالوزارة، وبحضور الدكتورالطاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، والدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى.

وأعرب عن سعادته بزيارة مستشفى حميات الأقصر، وروعة مركز تحيا مصر وقدرة العاملين على الحفاظ على المستوى الراقى من النظافة، والأداء.. وعقد مساعد الوزيرة اجتماعا مغلقا مع وكيل الوزارة ووكيلة المديرية ومدير المستشفى، إضافة للدكتور بدران مدير إدارة الحميات بالأقصر، بحثوا خلال الاجتماع العديد من التوصيات اللازمة وخطط العمل للقضاء على الفيروسات المختلفة والتوسع في التطعيمات لانحسار الأوبئة.

وقام مساعد الوزيرة بجولة في المستشفى وزيارة قسم اللقاحات، واستمع إلى ملخص لأحداث عام مضى من قبل بداية جائحة الكورونا، ومرورا ببداية الجائحة وانضمام مركز تحيا مصر وبداية ‘نشاء وحدة الفيروسات الكبدية و‘عداد المرضى وعدد اللقاحات التي تم تحصين المواطنين بها.

وقدم العرض الدكتور محمد الرملى الذي أوضح أهمية مركز تحيا مصر ودور العاملين به لمساعدة المستشفى للمرور من عنق الزجاجة والوصول لبر الأمان في جائحة كورونا.