أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

Print
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، القسم العلمى بشعبتيه من مستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والذى جاء أغلب أسئلته مطابقة للنماذج التجريبية التي أداها الطلاب خلال المرحلة الماضية، مؤكدين أن الامتحان اليوم راعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته مناسبة وتخاطب الطالب المتوسط .

كما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالاقصر، الإثنين، تواجد عدد كبير لاولياء الامور الذين اصطحبوا ابنائهم للجان والتواجد معهم حتى انتهاء دخولهم اللجان، والبالغ عددها 30 لجنة موزعة على مدن المحافظة، والانتظار أمام اللجان انتظارا لخروج أبنائهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة والتواجد في الشوارع الفرعية المحيطة باللجان، والذين عبروا عن حزنهم من شكاوى ابنائهم من طول الأسبلة وعدم القدرة على حل الامتحان لصعوبته وطول أسئلته.

من جانبه، قال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفية، إنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى أولًا بأول والتعامل الفورى معها، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكازى من امتحان اليوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر