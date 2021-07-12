وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

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أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، القسم العلمى بشعبتيه من مستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والذى جاء أغلب أسئلته مطابقة للنماذج التجريبية التي أداها الطلاب خلال المرحلة الماضية، مؤكدين أن الامتحان اليوم راعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته مناسبة وتخاطب الطالب المتوسط .

كما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالاقصر، الإثنين، تواجد عدد كبير لاولياء الامور الذين اصطحبوا ابنائهم للجان والتواجد معهم حتى انتهاء دخولهم اللجان، والبالغ عددها 30 لجنة موزعة على مدن المحافظة، والانتظار أمام اللجان انتظارا لخروج أبنائهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة والتواجد في الشوارع الفرعية المحيطة باللجان، والذين عبروا عن حزنهم من شكاوى ابنائهم من طول الأسبلة وعدم القدرة على حل الامتحان لصعوبته وطول أسئلته.

من جانبه، قال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفية، إنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى أولًا بأول والتعامل الفورى معها، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكازى من امتحان اليوم.