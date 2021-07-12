«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري

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أعلن مصطفى الهواري، عضو المكتب الفني لنقيب المحامين، عن توافر استمارة الاشتراك في خدمة بوابة التشريعات والأحكام المصرية، قي إدارة التحصيل بالنادي النهري بكورنيش المعادي، وذلك للراغبين من أعضاء الجمعية العمومية أصحاب القيد الحديث بالنقابة.

وطالب «الهواري» المتقدمين بضرورة التسجيل برقم هاتف مرتبط بـ«واتساب»، وكتابة الإيميل بشكل صحيح، وذلك منعا لوجود أي مشكلات عند تسلم الحسابات.

وأوضح: «للمشتركين في الخدمة أكد عضو المكتب الفني على ضرورة الدخول على البوابة سواء من الهاتف أو الحاسب الآلي، من خلال الرابط المتاح على موقع النقابة الإلكتروني www.egyls.com وليس موقع بوابة المطابع الأميرية، تفاديا لأي مشكلات قد تحدث أثتاء الولوج إلى بوابة التشريعات».

كانت نقابة المحامين أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة بوابة التشريعات والأحكام المصرية، وذلك تفعيلا لبرتوكول التعاون الذي وقعه رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، 8 مايو الماضي، مع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ومثلها أشرف إمام عبدالسلام، رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.

يأتي توقيع البروتوكول من منطلق سعي النقابة العامة للمحامين الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذا كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين السادة أعضاءها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل، والذي من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسؤوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وأداء الأمانة على أكمل وجه.

