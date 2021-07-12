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بورسعيد : مجمع المواقف الجديد على أعلى مستوى

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بورسعيد : مجمع المواقف الجديد على أعلى مستوى بورسعيد : مجمع المواقف الجديد على أعلى مستوى

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاته، استعدادا لبدء تشغيل ميناء بورسعيد البرى الجديد بحى الضواحى، وأعلن محافظ بورسعيد التشغيل التجريبى للميناء البرى الجديد يوم الجمعة ١٦ من يوليو القادم، جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى عقده المحافظ اليوم الإثنين، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار، والعميد محمد بصلة مدير إدارة المرور ببورسعيد، ومسؤولى شركات النقل الجماعى، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أكد «محافظ بورسعيد» على أنه سيتم التشغيل التجريبى لوسائل النقل الجماعى بين المحافظات في الميناء البرى الجديد (سوبر جيت وشرق الدلتا وجوباص وغرب الدلتا)، بالإضافة إلى سيارات نقل الركاب بين المحافظات بداية من يوم الجمعة القادمة لموقف سيارات ، كما سيتم الانتهاء من ادخال كابلات الانترنت للميناء البرى خلال الأسبوع الحالى، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة استعدادا للتشغيل يوم الجمعة القادمة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة قامت بإنشاء مجمع المواقف الجديد، على أعلى مستوى، وسيتم تقديم خدمة تليق بالمكان، من خلال شركات إدارة الميناء والصيانة والنظافة والأمن، لافتا إلى أن المجمع البرى الجديد سيشمل كافة وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين، كونه مصمم على أعلى طراز.

المصرى اليوم

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