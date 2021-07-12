قصة ايزيس على طريقة فرسان الشرق بأوبرا القاهرة والإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض «إيزيس الشرق» تصميم وإخراج كريمة بدير لمدة اربعة ايام بالقاهرة والاسكندرية وذلك في الثامنة مساء الاربعاء والخميس 14، 15 يوليو على مسرح النافورة ومساء السبت، الاحد 17، 18 يوليو على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية».

تؤدى الفنانة فاطمة محمد على صوت روح إيزيس ويتناول العرض اسطورة تزاوج جب إله الأرض ونوت إلهة السماء لميلاد إيزيس وأوزوريس، نفتيس وست وتزاوج الأله إيزيس وأوزوريس وتزاوج ست ونفتيس وبعد معرفة نفتيس أن الإله ست غير قادر على الإنجاب ذهبت إلى الإله أوزوريس لإنجاب أنوبيس ملك الموت ولخوفها من ست تركت أنوبيس بين الكلاب وتلقى الرعايه من إيزيس وأراد ست أخذ حكم مصر من أوزوريس فقام بحبسه في التابوت وبحبسه يحدث خسوف للقمر وترقص البنات الحور للقمر ويولد أنوبيس ويعاون إيزيس في رحله كونيه عبر الزمان والمكان لجمع أشلاء أوزوريس من خلال زيارة البلاد وعرض تراثها ورقصاتها وطقوسها.

يؤدى الشخصيات ياسمين سمير- نادر جمال- محمد هلال- عبدالرحمن دسوقى- حبيبه إبراهيم- دنيا محمد- باسم مجدى- فاطمة الشبراوى- حسين رشاد وأعضاء فرسان الشرق، تصميم الملابس والديكور إهداء من أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتى، إعداد موسيقى محمد مصطفى، إضاءة رضا إبراهيم وتنفيذ الديكور المهندس أحمد زايد والملابس المهندسة هالة محمود .

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق تحت اشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت قد اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالاوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً .