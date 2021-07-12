دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

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أوضح الدكتور وليد فتح الله، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن ما تعرضه القنوات التليفزيونية من دراما قد يكون أشد خطرًا مما تعرضه المنصات الرقمية المدفوعة، ما نشاهده دائمًا كل موسم رمضاني، ومثال على ذلك ترسيخ صورة البلطجي على أنه بطل في ختام المسلسل، على عكس ما كنا نراه قديمًا في أفلام الأبيض والأسود التي غالبا ما تنتهي بأن يلقى المخطئ جزاءه حتى لو كان بطل الفيلم، مضيفا أن مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها وتنوعها لا تحمي خصوصية مستخدميها رغم ما تقره من سياسات ومعايير للخصوصية.

جاء ذلك في إطار تعقيبه على الجلسة التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة»، الذي يناقش عددا من القضايا في صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التي تبحث في تقنيات الإعلام الرقمي والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدي.

وناقشت الجلسة عددًا من البحوث التي توصلت إلى عدة نتائج مهمة، شملت موضوعات الحريات والأخلاقيات الرقمية.

وأعربت الدكتورة هبة الله السمري، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن سعادتها بانعقاد المؤتمر بالرغم من الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، التي فرضت الكثير من التحديات التي واجهها المؤتمر ليخرج إلى النور.

وكشفت دراسة بعنوان «إدارة قضايا الحريات في منصات الإعلام التقليدي والرقمي»، أعدها الدكتور ثريا البدوي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور بسنت عطية، المدرس بالأكاديمية العربية للنقل البحري، كشفت عن ارتفاع مستوى المشاهدة الشرهة لمسلسلات نتفليكس لدى شباب المجتمعين المصري والسعودي في مقابل انخفاض تعرضهما للمسلسلات عبر قنوات التليفزيون التقليدية، كما تظهر الدراسة حدود دور المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية، في تشكيل رؤى الشباب حول قضايا الحريات.

وخلصت دراسة الدكتورة الأميرة سماح فرج والدكتور محمود زكي، بكلية الإعلام جامعة سيناء، المعنونة: «اتجاهات الشباب نحو سياسات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في علاقتها بالحرم الجامعي: جامعة القاهرة نموذجًا»، خلصت إلى عدة نتائج أهمها ارتفاع معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي لدى الشباب سواء لأغرض تعليمية أو شخصية، كما كشفت الدراسة عن تصدر فيسبوك قائمة المواقع الأكثر استخدامًا من قبل الطلاب، ونتيجة أخرى أوضحت أن %8.3 فقط من عينة الدراسة لها موقف إيجابي من وجود سياسة جامعية تتابع الحسابات الطلابية بينما بقية العينة كانت إما سلبية أو محايدة.

وأوضحت دراسة الباحثة إنجي محمد أبوسريع خليل، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بروز الاتجاهات المعنية ببيان التحديات والعوامل المؤثرة على أخلاقيات العلاقات العامة الرقمية، وكانت أهم هذه التحديات التشكك حول أخلاقية العلاقة بين ممارسي العلاقات العامة ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وطرحت الدراسة رؤية مستقبلية وأجندة بحوث مقترحة في مجال أخلاقيات الممارسة الرقمية للمهنة.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجرتها شيري عصام، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن معدل استخدام فيسبوك، ودوافع الإفصاح عن المعلومات الخاصة، والتحكم المُدرَك في المعلومات المنشورة، والوعي بثقافة الخصوصية، وحدوث اختراق سابق للحساب الشخصي عليه، واستخدام إعدادات الموقع لحماية الخصوصية، والنوع، والتعليم، بمثابة أُطُر لتفسير طرق إدارة الخصوصية لدي مستخدمي فيسبوك.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومي 11-12 يوليو 2021، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.