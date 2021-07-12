حبس عامل متهم بقتل زوجته لخلافات بينهما بالشرقية

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قررت نيابة أبوحماد، برئاسة المستشار محمد حماد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، الإثنين، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامه بقتل زوجته إثر تعديه عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أبوحماد، من والد «ن.م.ع» 28 عاما ربة منزل، مقيمة بأحدي قري المركز يتهم فيه زوجها بقتلها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية وفاة الزوجة إثر تعرضها للضرب من جانب زوجها عامل، والذي تعدي عليها بالضرب بيديه في بطنها، إثر خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، وتم نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.