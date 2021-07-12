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انتحار طالب بالثانوية العامة داخل غرفته في المنيا

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انتحار طالب بالثانوية العامة داخل غرفته في المنيا انتحار طالب بالثانوية العامة داخل غرفته في المنيا

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انتحر طالب بالثانوية العامة في المنيا، من خلال شنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمركز مغاغة. وكنت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بانتحار طالب بالثانوية العامة يدعي «ع-خ-ك» 18 عاما، مقيم بمدينة مغاغة.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة التي تم التحفظ عليها، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وأدى اليوم طلاب شعبة العلمي علوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي» داخل 87 لجنة رئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأشاد بعضهم بمستوى الامتحان مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأسئلته كانت واضحة ومباشرة.

وأعلنت مديرية التعليم بالمحافظة عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور حتى الآن، وذكر بيان صادر في وقت سابق عن المديرية أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع كافة الجهات المعنية، لمتابعة سير الامتحانات بصفة دورية، بالإضافة لتواجد سيارة إسعاف بمحيط اللجان في حالة حدوث أي طوارئ.

المصرى اليوم

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