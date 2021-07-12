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خالد عيد يتقدم بمذكرة ضد مهاجم غزل المحلة بعد تهديده لصحفي بالقتل

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خالد عيد يتقدم بمذكرة ضد مهاجم غزل المحلة بعد تهديده لصحفي بالقتل خالد عيد يتقدم بمذكرة ضد مهاجم غزل المحلة بعد تهديده لصحفي بالقتل

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تقدم خالد عيد، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مذكرة إلى المشرف العام على الكرة بالنادي والذى حولها بدوره للمدير الرياضى، ضد اللاعب الغاني فرانسيس أفري، مهاجم الفريق.

وتفيد المذكرة التي تقدم بها المدير الفني لغزل المحلة، بأن اللاعب فرنسيس في مران السبت 10 يوليو ترك المران وقفز من خلال الأسوار الحديدية إلى المدرجات التي يجلس بها الصحفيون وحاول الاعتداء على أحدهم بالسب والضرب وتم تهديد الصحفى بالقتل، ولولا فرار هذا الصحفى لكانت هناك جريمة.

وأوضح خالد عيد، أن اللاعب كان في شدة غضبه وثورته لم يستجب لكل نداءات الجهاز الفنى ‏والمشرف العام وتم السيطرة على الموقف من خلال أمن شركة غزل المحلة.

وأكد نادي غزل المحلة، أنه تحويل هذه المذكرة من المدير الرياضى إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيما بدر من هذا اللاعب وتحويل نتائج هذا التحقيق إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وعقوبات وسوف يتم إبلاغ لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بنتيجة التحقيق.

يذكر ان غزل المحلة، تعاقد مع فرانسيس، في الميركاتو الشتوي الماضي، لمدة ستة أشهر قادما من نادي تاونشيب البتسواني في صفقة إنتقال حر.

المصرى اليوم

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