تدريبات بدنية لفريقي «2001 و2003» داخل صالة الكاراتيه بالأهلي

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خضع فريقا الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠١ ومواليد ٢٠٠٣، لتدريبات بدنية داخل صالة الكاراتيه؛ لتقوية العضلات ورفع معدلات اللياقة البدنية، تحت إشراف التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين.

وخضع الفريقان لتدريبات خاصة؛ لتفادي الالتحامات وكيفية السقوط على أرضية الملعب، بدون التعرض لإصابات قوية.

وأكد بروكيش أن هذه التدريبات ضرورية للغاية؛ لأنها تساعد اللاعبين على حماية أنفسهم من التعرض للإصابات، مشيراً إلى أنه يجب على اللاعب ألا يخشى الالتحامات، وأن تكون عقليته وجسده جاهزين للتعامل مع الالتحامات والسقوط بشكل صحيح.

وأشار المدير الفني للقطاع إلى أن أول خمسة أسابيع من فترة الإعداد سيتم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية؛ حتى تستعد جميع الفرق بشكل جيد قبل خوض المباريات الرسمية.