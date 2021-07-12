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عبد الحفيظ يوضح موقف طاهر من المشاركة أمام كايزر تشيفز

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عبد الحفيظ يوضح موقف طاهر من المشاركة أمام كايزر تشيفز عبد الحفيظ يوضح موقف طاهر من المشاركة أمام كايزر تشيفز

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن لاعب الفريق الأول طاهر محمد طاهر سيكون جاهزاً في اللقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية: «طاهر محمد طاهر فكان يعاني من شكوى بسيطة في إصبع قدمه ومع اقتراب مباراة النهائي فضلنا إراحته ليصبح جاهزا» فيما علق على اداء والتر بواليا قائلاً «"والتر بواليا قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، اشتكى من خشونة في الركبة، لذلك فضلنا إراحته لكن حالته حاليا سليمة».

وكان طاهر محمد طاهر قد غاب عن مباراة المقاصة بالأمس في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويستعد النادي الأهلي خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، في ملعب محمد الخامس بالمغرب.

المصرى اليوم

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