لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اعتماد مبلغ (9.33) مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات.

وقال الوزير في بيان صحفي الإثنين، إن الهدف من تخصيص هذه الاعتمادات، تسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية بإجمالى 3110 كم موزعة على محافظات الجمهورية.

كان وزير التنمية المحلية أعلن اعتماد مبلغ (19.8) مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022.