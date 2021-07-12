«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ

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نجحت فريق مركز السموم بمستشفى المنيا العام، في إنقاذ حياة ربة منزل تناولت قرص حفظ الغلال «السام» عن طريق الخطأ، ونقلت للمركز، إثر تداعيات صحية، وأجرت سلطات أمن المنيا تحرياتها حول الواقعة، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت سلطات أمن المنيا إخطارًا من مستشفى المنيا العام، باستقبال سيدة تدعي «ش.ج.ر»، 37 عاما ربة منزل مقيمة بحي غرب مدينة ملوي، مصابة بأعراض إسهال وقيء وضعف عام وحالتها العامة مستقرة.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن المصابة، تناولت قرص غلة سام بطريق الخطأ، الأمر الذي استلزم نقلها لمستشفى ملوي العام، التي قامت بتحويلها لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لمحاولة إنقاذها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة التي تباشر التحقيق إدارة البحث لجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات لمعرفة وجود شبهة جنائية أم لا.

وشهد مركز ملوي 4 وقائع متفرقة لتناول أقراص حفظ الغلال خلال شهر يونيو الماضي، وأفاد ذويهم أن تناول تلك الأقراص بطريق الخطأ، وتسبب تناول تلك الأقراص في وفاة عامل مقيم بإحدى قري مركز ملوي، بينما أمكن إسعاف الثلاثة الآخرين.