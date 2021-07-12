اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّع الاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس، التعاقد والاتفاق مع نفس بيت الخبرة الإيطالي العالمي الذي أعد الاستراتيجية السابقة ليبدأ بيت الخبرة بناء على هذا الاتفاق في تحديث وتطوير الاستراتيجية السابقة بناء على المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وايضا تطورات السياحة العالمية.

وقع الاتفاقية كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية مع رافائيلي جورو ممثل بيت الخبرة الايطالي، وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني قد استقبلا رئيس فريق العمل ورئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية تمهيدا لانطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة بحضور عدد من مسئولي الوزارتين والمستثمرين.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أهمية العمل على تحديث مكونات الاستراتيجية السابقة التي أعدها بيت الخبرة عام ٢٠٠٩ واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة.. وأوضح الوصيف أن هذا الجهد المتميز يتم ربما للمرة الأولي على هذا المستوي بالتعاون الوثيق بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص.. مشيرا إلى انه سيتم تمويل هذه الخطوة المهمة من اتحاد الغرف السياحية والغرف وتبرعات عدد من المستثمرين السياحيين لإيمانهم بأهميتها.

واضاف رئيس أتحاد الغرف السياحية ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد وافقعلي تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة خلال احدي لقاءاته بالمستثمرين السياحيين معتبرا انها جهد مهم يساند وبقوة جهود الدولة الحثيثة لتطوير صناعة السياحة وتذليل كافة العقبات أمام جهود وضع مصر في مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العالمية وتحقيق انطلاقة سياحية قوية تزيد من مساهمة هذه الصناعة المهمة في زيادة الدخل القومي المصري، واشار الوصيف إلى ان رئيس الوزراء طالب بان يساهم القطاع الخاص السياحي في تمويل تحديث الاستراتيجية لمردودها المهم على القطاع وجميع العاملين به

واوضح احمد الوصيف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار رحب كثيرا بإعادة إنتاج تلك الإستراتيجية وتحديثها والعمل الفوري على وضعها وإطلاقها معتبرا أنها تتواكب مع الخطة الوطنية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السياحة بشكل موسع وتعد عنصر دعم قوي لجهود الدولة في تطوير السياحة وتسويقها وترويجها ..

وأوضح الوصيف ان الاستراتيجية بعد تحديثها ستساهم في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراث الإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر.. ووضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وصولا في النهاية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الإقتصاد القومي المصري

وقال الوصيف انه من الضروري ان ندرس توجهاتنا وان نطرح المشروعات المتكاملة اللازمة لتنمية السياحة تنمية مستدامة طويلة الأجل وعلى هذا الأساس تم وضع أهداف الدراسة لتشمل المساهمة في عملية التعافي ما بعد جائحة كورونا وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في مصر من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وخطة لتطوير المنتج وتوجيهات التسويق؛ كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأولويات للمناطق السياحية بهدف التطوير والشروع في إنشاء مشاريع قابلة للتنفيذ ومحفزة للطلب الاستثماري ووتعزيز المنتجات السياحية الفعلية التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير محفظة للفرص الاستثمارية السياحية في إطار الأولويات المحددة وبما يتناسب مع متطلبات السائحين والمسافرين الجدد والناشئين.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن التنفيذ سيتم من خلال عدة مراحل أساسية متتالية ولكل مرحلة مخرجات يتم التوافق عليها قبل بدء المرحلة التالية. ومن المقرر ان تنتهي الدراسة بعد عام من انطلاق أعمالها.