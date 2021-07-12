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السودان: تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

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السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة السودان: تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة
"المهدي" عبرت عن أملها أن يسهم المجتمع الدولي في الحل

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

أعربت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم (الاثنين)، عن اعتقادها بأن تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل، فيما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

ونقلت "سبوتينك" عن مريم المهدي، قولها هامش زيارتها الحالية لموسكو: "ستشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة".

وأوضحت أن المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقف السودان ووجهة نظره في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا.

وعبرت عن ترحيب السودان بأي مساعٍ يمكن أن تدعم منهج الحوار والتفاوض، لإقناع إثيوبيا بالعمل مع الدول المتشاطئة في النيل للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع ويدعم جهود الاتحاد الأفريقي، الذي أحال مجلس الأمن الملف له في عام 2020 بغرض الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

وتطلعت الوزيرة السودانية إلى أن يقوم المجتمع الدولي بلعب دور فاعل يسهم في هذا الملف بما يدعم الاستقرار الإقليمي وأن يأخذ الأمر بجدية في إطار الدبلوماسية الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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