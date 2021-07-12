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"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم

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شغلها سيكون بنظام التعاقد عبر منظومة التوظيف "جدارة"

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر 26 وظيفة شاغرة على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الخامسة حتى التاسعة بمسميات ومهام مختلفة للجنسين.

ودعت المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين للتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة www.hrsd.gov.sa خلال الفترة من تاريخ 8 إلى 14 ذي الحجة 1442هـ.

ونبهت وزارة الحج والعمرة إلى أن أداء مهمات هذه الوظائف سيكون عن طريق التعاقد بدوام كامل، وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد کامل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها، وأن إعلان أسماء المرشحين والمرشحات سيكون عبر موقعها الإلكتروني، حيث يلزم المتقدم متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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