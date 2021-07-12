أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و" الخضراء"

Print
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و" الخضراء"
يعقد ندوات حول ابتكار الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و

يستضيف مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك (SBJBC) منتدى الاستثمار، في العاصمة البريطانية لندن يوم غد الثلاثاء، حيث يلتقي عدد من المستثمرين مع الممثلين الرسميين لمناقشة دور القطاع المالي في دعم الإصلاح بمبادرة خضراء وفرص الاستثمار المشترك والشراكات.

ويأتي هذا المنتدى بعد إطلاق "مبادرة الخضراء" والخطط لجعل المملكة مركزًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة مما يعكس الاهتمام السعودي البريطاني المشترك لتطوير التقنيات الخضراء المبتكرة وتخزين، واحتجاز الكربون الذي سيساعد على تقليل الانبعاثات.

وينظم المنتدى مؤسسة مدينة لندن، واتحاد الغرف السعودية، وستضيف وزارة التجارة الدولية ندوات تفاعلية حول فرص الاستثمار في ابتكار الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية المستدامة للمملكة المتحدة والسعودية.

وسيتم أيضًا تناول التحديات في تحقيق مزيد من التقارب في ترتيب المشاريع المستدامة بيئيًا ومعاييرالكشف البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG).

وبهذه المناسبة قال وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيري جريمستون أنه ومع إطلاق المملكة المتحدة لخطة العشر نقاط للثورة الصناعية الخضراء، وإطلاق المملكة العربية السعودية للمبادرة الخضراء السعودية، فإن هذا الحدث سيلقي الضوء علي فرص الاستثمار الهامة لكلا البلدين.وإنني اتطلع للاستماع للمتحدثين والمضي قدمًا بالمحادثات بينما نبني مستقبلًا أكثر خضرة وأنظف".

ومن جانبه يقول عمدة مدينة لندن، اللورد وليام راسيل: "ستلعب الخدمات المالية العالمية دورًا كبيرًا في التحول الاقتصادي إلى صافي الصفر، ويجب علينا أن نفعل كل ما في استطاعتنا للتأكد من أن تعافينا من كوفيد-19 هو تعافٍ مستدام، وترحب المملكة المتحدة بمبادرات السعودية الطموحة الخضراء، التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، بالإضافة إلى استعادة أربعين مليون هكتار من الأراضي المتضررة". أما رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، الدكتور عماد الذكير، فقال: "إن مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك كان نشطًا في دعم التعاون السعودي البريطاني المشترك في قطاعات رئيسية في رؤية 2030 من ضمنها المدن الذكية، الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر. إنني أتطلع لحضور الحدث مع وفد سعودي كبير من القطاعين العام والخاص وتعزيز المزيد من التعاون في التقنيات النظيفة والبنية التحتية المستدامة".

وقال المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، كريس آنز هوبكنز:

"يسعدنا استضافة أول حدث حضوري منذ مارس 2020. نحن ممتنون لدعم جميع شركائنا في الحدث ونتطلع إلى مناقشات مثمرة".

تفاصيل أكثر عن المنتدى على الرابط التالي : http://sbjbc-investment-forum.org/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)