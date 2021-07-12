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وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

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وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته الـ١٩ والتى تترأسها جمهورية جيبوتى بمشاركة وزراء البيئة للدول الأعضاء بالهيئة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها، واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وأكدت «فؤاد» خلال كلمتها أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مشيرةً إلى إستعداد لمشاركة الدول الأعضاء في الحملة التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن والتى تعتبر استكمالاً لمجهودات الهيئة لرفع الوعى البيئى لكافة الفئات وخاصة الشباب والأطفال، داعيةً إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في تلك الحملة.

وأشارت «فؤاد» إلى مجهودات خلال الدورة السابقة التي عملت على ثلاثة موضوعات رئيسية أثبتت للعالم أن هذه القضايا على رأس الأجندة العالمية وهى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على البيئة البحرية، إدارة النظم البيئية وكيفية متابعة الأحداث الخاصة بالتلوث النفطى، التوعية والتدريب للكوادر البشرية للأعضاء والتى استفادت منها مصر بشكل واضح، خاصة التدريبات المتعلقة بمكافحة التلوث النفطى، حيث ساهمت تلك التدريبات في وقف التلوث النفطى على خليج السويس الناتج من عدد ١٢ شركة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة البيئة أن الهيئة قدمت الدعم لمصر لتقييم الوضع الحالى للشعاب المرجانية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك تأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية، كما أن للهيئة دوراً كبيراً في المساهمة في الحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك وأضراره على البيئة البحرية بإطلاقها لأول حملة للحفاظ على البيئة البحرية لتوضيح أخطار وأضرار استخدام البلاستيك على البيئة البحرية .

المصرى اليوم

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