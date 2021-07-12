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تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

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السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

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أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي قام بقتل مواطن مصري بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.

أوضحت الوزارة السعودية، لقد أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي- سعودي الجنسية- على قتل فتحي محمد محمود عوض- مصري الجنسية- بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته.

وجاء في بيان للوزارة أن سلطات الأمن، تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني السعودي.

وأكدت الوزارة تنفيذ حكم الإعدام قصاصاً بالجاني أمس بمحافظة الرس في منطقة القصيم، وفقا لما نقله موقع «سبق» السعودي.

المصرى اليوم

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