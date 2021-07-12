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كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس ..

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كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس ..

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قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه يرى أن محمد صبحي حارس مرمى الفارس الأبيض والمعار إلى الاتحاد السكندري، هو الأقدر بمنافسة محمد الشناوي مستقبلاً في حماية عرين الفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «لدينا حراس على أعلى مستوى ولكن أعتقد أن محمد صبحي هو من سينافس في المستقبل وأعتقد أنه سيكون حارس مرمى القادم».

وأكمل «أنا لست مدرب منتخب ، يمكن أن يكون لديه اختيار آخر ولكن أنا لا يمكنني التنبؤ بمن سيصبح الحارس الأول فهذا أمر يعود للمدرب».

ويتواجد محمد الشناوي رفقة محمد صبحة في قائمة المنتخب الأوليمبي التي تستعد لخوض منافسات بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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