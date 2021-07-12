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«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

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«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب «بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب

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تصدرت الفنانة إيمان السيد تريند جوجل بعدما كشفت عن غضبها ممن يتدخلون في حياتها الشخصية وخاصة في قضية الجواز.

ونشرت إيمان السيد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة: «أنا بتضايق لما حد يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقول لي معلش وكل شيء نصيب وكله بأوانه والـ 24 قيراط وكدا، لأن ببساطة دا اختياري».

وأضافت: «تخيل مثلاً لو أنا عرفت إنك شخص نباتي وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا الله ما تزعلش كل شيء نصيب ومين عارف يمكن بكرا شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش منطقي».

وتلقت إيمان السيد مئات التعليقات على منشورها من أصدقائها ومتابعيها مؤيدين فكرة عدم الدخول في خصوصية تأخر الزواج وأسبابه.

المصرى اليوم

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