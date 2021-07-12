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روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

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روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة

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قال جريجوري سيسنوسين، رئيس موقع محطة الضبعة النووية بشركة روساتوم النووية الروسية الحكومية، إن تقديرات تكلفة إنشاء محطة نووية بالضبعة تقترب من ٤ مليارات دولار، لذلك نوصي بفرض ضريبة لتغطية المبلغ المطلوب.

وأضاف «سيسنوسين» خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، أن إنشاء المحطة النووية سيلعب دورا كبيرا في المساهمة في تحقيق التنمية وله أثر كبير في تنمية الموارد البشرية حيث سيعمل في المشروع ٢٥٠ ألف عامل وتضم مختلف التخصصات 80٪ منهم مصريون، لافتا إلى أن التكنولوجيا النووية تعمل على تنمية البلاد بشكل عام ولا تستخدم فقط في توليد التيار الكهربائي بل في مختلف المجالات، وأبرزها المجالين الزراعي والطبي.

المصرى اليوم

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