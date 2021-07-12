جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور)

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ارتفع معدل البحث على موقع جوجل من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، والذىى أعلنته وزارة التربية والتعليم، قبل موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 والتى بدأت اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021.

وأدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية وكذلك امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومن المقرر أن يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية يوم الأربعاء المقبل.

وأدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية ومن المنتظر أن يؤدون هذا الأسبوع امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء وامتحان الجغرافيا يوم الخميس من هذا الأسبوع.

السبت 10-7-2021 امتحان اللغة العربية- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الإثنين 12-7-2021 امتحان اللغة الأجنبية الثانية- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الأربعاء 14-7-2021 امتحان الجبر والهندسة الفراغية- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

السبت 17-7-2021 امتحان الكيمياء- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

أجازة عيد الأضحي المبارك من 19-7-2021 وحتى 23-7-2021

السبت 24-7-2021 امتحان الفيزياء- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الاثنين 26-7-2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولي- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 28-7-2021 امتحان الديناميكا- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

السبت 31-7-2021 امتحان الأحياء- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

السبت 31-7-2021 امتحان الاستاتيكا- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الإثنين 2-8-2021 امتحان الجيولوجيا- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الإثنين 2-8-2021 امتحان التفاضل والتكامل- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021- الشعبة الأدبية

الأحد 11-7-2021 امتحان اللغة العربية- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 31-7-2021 امتحان اللغة الأجنبية الثانية- الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الخميس 15-7-2021 امتحان الجغرافيا- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الأحد 18-7-2021 امتحان الفلسفة والمنطق- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

أجازة عيد الأضحي المبارك من 19-7-2021 وحتى 23-7-2021

الأحد 25-7-2021 امتحان التاريخ- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 27-7-2021 امتحان علم النفس والاجتماع- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الخميس 29-7-2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولي- الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

ويؤدي طلاب الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم نحو 649 ألف طالبًا وطالبة الامتحانات بنظام البابل شيت، وذلك للطلاب المقيدين في الشعبتين العلمية والأدبية، ويشارك في الامتحانات بمشاركة نحو 133 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 2 أغسطس للشعبة العلمية كما تستمر امتحانات الشعبة الأدبية حتى يوم 29 يوليو، ومن المتوقع أن يتم اعلان النتيجة في منتصف شهر أغسطس.

وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة: صعب تصويره كاملاً

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة هو امتحان موحد ولكن ترتيب الأسئلة مختلف، مضفًا أن تصوير الإمتحان ونقل الإجابات لن يكون مجديًا، كما أن الامتحان ١٦ صفحة وتوجد صعوبة في تصويره كاملاً، وأن ما يتم تداوله من أسئلة لن يؤثر في أي طالب ولكن سوف يؤذي من يفعل ذلك وأيضًا من يسير وراءه.

وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتفقدسير أعمال امتحانات الثانوية العامةفى مقر مدرسة الخديوية الثانوية التي تتبع إدارة السيدة زينب التعليمية، وشجع الطلاب خلال جولته وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، واطمأن على توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس.

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