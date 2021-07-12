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ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا

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ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا

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أهدى ليونيل ميسي، فوز منتخب بلاده بنهائي كوبا أمريكا، لعائلته وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل دييجو مارادونا.

وكتب ميسي عبر حسابه على إنستجرام: «لقد كانت بطولة رائعة؛ ونعلم أنه ما زال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور».

وتابع: «لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا من كوني قائدا لهذه المجموعة الرائعة».

وتعد هذه هي الكأس الأولى التي يحققها ميسي مع الأول، والمرة الـ 15 التي يفوز فيها المنتخب الأرجنتيني بالبطولة القارية، بعد 28 عاما من آخر بطولة حققها.

وقال ميسي: «أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي التي لطالما أعطتني القوة للمضي قدمًا، ولأصدقائي الذين أحبهم كثيرًا، ولجميع الأشخاص الذين يدعموننا، وخاصة إلى 45 مليون أرجنتيني الذين قضوا وقتا سيئا مع كورونا».

وأضاف: «أهديه لكم جميعا، وبالطبع أيضا لدييجو الذي يدعمنا أينما كان».

وحذر، في إشارة إلى ، من أنه «من أجل الاستمرار في الاحتفال'' يتوجب الاستمرار في التعامل بحذر، لأنه مازال هناك الكثير حتى العودة إلى الوضع الطبيعي، ولهذا طلب من أنصاره، الاستفادة من هذه السعادة لانتزاع القليل من القوة للقتال معا من أجل هزيمة الفيروس.

واختتم رسالته: «أشكرك يا رب على كل ما منحته لي، وأشكرك لأنك جعلتني أرجنتينيا، أبطال كوبا أمريكا»، وأرفق مقطع لأجمل لحظاته في البطولة.

وعاد اللاعبون الأرجنتينيون صباح الأحد من البرازيل، وكان الآلاف من المشجعين في انتظارهم في ضواحي مطار إيزيزا الدولي.

المصرى اليوم

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