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سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة

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سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة

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يسعى مسؤولو نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للتعاقد مع أحمد عاطف، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي جلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي سموحة يسعى للتعاقد مع «عاطف» خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة في ظل إجادته اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الصريح.

وتواصل «عامر» مع «عاطف» خلال الأيام الماضية من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق السكندري، وهو ما رحب به اللاعب، ولكنه طلب حسم الصفقة مع إدارة النادي الدجلاوي، خاصة أنه يتبقى موسمان على انتهاء عقده مع النادي.

يُذكر أن اللاعب، صاحب الـ22 عامًا، نجح في لفت الأنظار إليه، بعد المستوى المميز االذي ظهر عليه مع دجلة هذا الموسم، حيث أحرز 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 11 مباراة لعبها مع الفريق.

المصرى اليوم

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