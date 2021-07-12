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ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين

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ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وأحدهم شريك بمحل تجارى بالجيزة، وآخر عامل بذات المحل لقيامهم بالنصب على أحد المواطنين من المنيا والاستيلاء على أمواله من خلال الحصول على كارت الفيزا. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص «غير معلوم لديه وقرر له أنه يعمل مندوبا بأحد البنوك وأبلغه بأنه تم إيقاف كارت الفيزا الخاص به وطلب منه الرقم الخاص بكارت الفيزا لإعادة تفعيله، وعقب ذلك اكتشف خصم مبلغ مالى قيمة مشتريات من رصيد الكارت المشار إليه، وبمعاودة الاتصال برقم الهاتف مرة أخرى تبين غلقه».

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وأحدهم شريك بمحل تجارى بالجيزة وآخر عامل بذات المحل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين حال تواجدهما بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما 26 هاتفا محمولا و2 جهاز تابلت وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين، حيث يقوم المتهم الهارب بالاتصال بالمجنى عليهم والتحصل منهم على بيانات الفيزا كارت الخاصة بهم والقيام باستخدام تلك البيانات فـى إجراء عمليات شراء منتجات من على الإنترنت، والتوجه لتسلم تلك المشتريات وإرسالها لأحد المتهمين لبيعها والتربح منها، كما أضافوا بقيامهم بارتكاب 7 وقائع مماثلة بذات الأسلوب بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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