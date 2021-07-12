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"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

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"الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "الثقافة" تُطلق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
التسجيل يبدأ من اليوم حتى 11 أغسطس المقبل.. والجائزة تصل إلى 100 ألف ريال

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، مسابقة لتصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، وهي موجهة لكل المصممين والخطاطين والفنانين، وبجائزة تصل إلى 100 ألف ريال للشعار الفائز.

وذكرت الوزارة أن التسجيل يبدأ من اليوم الاثنين وحتى يوم 11 أغسطس المقبل، عبر الرابط الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/mbs_design_competition.

وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم" وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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