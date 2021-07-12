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دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة

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دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة دراسة أرجنتينية: «سبوتنيك V» يكتسب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بجرعة واحدة

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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الإثنين، إن نتائج دراسة لقاح «سبوتنيك V» أكدت اكتساب مستويات حماية عالية بعد التطعيم، وفقا لدراسة أرجنتينية أن اللقاح ينتج مستويات عالية من الأجسام المضادة والأجسام المضادة المعادلة للفيروسات بين المرضى غير المصابين بفيروس كورونا وبين الناجين من المرض في الأرجنتين.

ولفتت الدراسة إلى أن 94٪ من الأشخاص الذين لم يصابوا في السابق بفيروس كورونا، لديهم استجابة مناعية قوية بعد إعطاء جرعة واحدة من اللقاح الروسي.

وأشار كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن اللقاح يعتبر أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد في العالم، وهو ما يؤكده نشر مجموعة واسعة من البيانات من الهيئات التنظيمية والمؤسسات العلمية في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

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