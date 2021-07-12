أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»

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سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 112 حالة عدوى محلية جديدة كلها تقريبا في سيدني، رغم دخول العزل العام في المدينة أسبوعه الثالث. وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز إن مستوى الإصابات خلال الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان سيجري تمديد العزل العام في سيدني المقرر أن ينتهي يوم الجمعة.

ونقلت صحيفة «ذا أستراليان» بأن حكومة جنوب أستراليا أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة لمسنة تبلغ من العمر 72 سنة عقب تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا».

وأشير إلى أن أعراضا حادة من تجلط الدم ظهرت على المريضة بعد 10 أيام من التطعيم. وتم نقل السيدة المسنة إلى المستشفى إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، وحققت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية في 355 حالة وفاة يُزعم أنها مرتبطة باللقاح لكن الخبراء خلصوا إلى أن 4 منها فقط ناجمة عن الآثار الجانبية للقاح.

وتم تطعيم ما يزيد قليلا عن 9 ملايين شخص في أستراليا بالجرعة الأولى من اللقاح وهو ما يمثل 26.3 ٪ من السكان، وجرى تطعيم 2.3 مليون شخص بشكل كامل (بجرعتين)، أي ما نسبته 9 ٪ من السكان. وتستخدم البلاد حاليا، بالإضافة إلى «أسترازينيكا» لقاحات شركة «فايزر» الأمريكية.