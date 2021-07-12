أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»

Print
أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا» أستراليا تسجل حالة وفاة لمسنة بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 112 حالة عدوى محلية جديدة كلها تقريبا في سيدني، رغم دخول العزل العام في المدينة أسبوعه الثالث. وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز إن مستوى الإصابات خلال الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان سيجري تمديد العزل العام في سيدني المقرر أن ينتهي يوم الجمعة.

ونقلت صحيفة «ذا أستراليان» بأن حكومة جنوب أستراليا أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة لمسنة تبلغ من العمر 72 سنة عقب تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا».

وأشير إلى أن أعراضا حادة من تجلط الدم ظهرت على المريضة بعد 10 أيام من التطعيم. وتم نقل السيدة المسنة إلى المستشفى إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، وحققت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية في 355 حالة وفاة يُزعم أنها مرتبطة باللقاح لكن الخبراء خلصوا إلى أن 4 منها فقط ناجمة عن الآثار الجانبية للقاح.

وتم تطعيم ما يزيد قليلا عن 9 ملايين شخص في أستراليا بالجرعة الأولى من اللقاح وهو ما يمثل 26.3 ٪ من السكان، وجرى تطعيم 2.3 مليون شخص بشكل كامل (بجرعتين)، أي ما نسبته 9 ٪ من السكان. وتستخدم البلاد حاليا، بالإضافة إلى «أسترازينيكا» لقاحات شركة «فايزر» الأمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر