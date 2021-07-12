الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد «عايدة» في روما

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وافقت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على سفر الوفد الفنى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر إلى ايطاليا لاقامة حفل ختام فعاليات موسم اكاديمية الفنون المصرية بروما برئاسة الدكتورة هبه يوسف.

وتقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى العرض العالمى اوبرا عايدة للموسيقار الايطالى العالمي فيردى بمناسبة مرور 150 عاما على ظهورها للنور لاول مرة وذلك بمشاركة فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت اشراف ارمنيا كامل وتدريب الدكتورة لمياء زايد ويصاحبها معرضا لاهم تصميمات ملابس واكسسوارت العرض الشهير وذلك مساء الجمعة 16 يوليو .

قالت عبدالدايم ان الابداع بمختلف صوره يلعب دورا فاعلا في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتابعت ان اكاديمية الفنون بروما احد الاذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة المصرية وتساهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين البلدين، واشارت ان اوبرا عايدة تعد من سفراء الابداع المصري للعالم لما تحظى به من مكانة مرموقة في مجال الفنون الجادة، مؤكدة ان تقديم الاوبرا لحفل ختام فعاليات موسم اكاديمية الفنون بروما ياتى تفعيلا لخطط التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة هبه يوسف ان اوبرا عايدة باتت احدى ايقونات الفنون الكلاسيكية العالمية، واضافت ان تقديمها باكاديمية الفنون بروما يعد من الاحداث الفنية المرتقبة بايطاليا باعتبارها احد المفردات الابداعية التي تعبر عن عراقة الحضارة المصرية وأضافت ان تقديم اوبرا عايدة يأتي احتفالاً بمرور 150 عام على تقديمها لأول مرة في مصر عام 1871 ومواكبا لختام الموسم الفني والثقافي بالاكاديمية المصرية للفنون بروما.

يشار ان عرض اوبرا عايدة من اخراج هشام الطلى ويؤديه نجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة جمال في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة يصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبدالرازق والصوت خالد درويش .

جدير بالذكر ان اوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التي خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس في غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى، وكان من المقرر تقديمها لاول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين على مسرح الاوبرا الخديوية عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم .