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محافظة الغربية يترأس الاجتماع اليومي لمناقشة الموقف التنفيذي لـ«حياة كريمة»

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محافظة الغربية يترأس الاجتماع اليومي لمناقشة الموقف التنفيذي لـ«حياة كريمة» محافظة الغربية يترأس الاجتماع اليومي لمناقشة الموقف التنفيذي لـ«حياة كريمة»

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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الإثنين، الاجتماع اليومي لـ«حياة كريمة»، لمناقشة الموقف الجاري لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمركز زفتى، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري العمل بها حيث وصلت نسبة التنفيذ في الصرف الصحي ٤٣٪؜، مياه الشرب ٤٥٪؜، الغاز الطبيعي ٥٪؜، التربية والتعليم ٥٪؜ والري والموارد المائية ١٥٪؜.

كما ناقش المحافظ مع أعضاء الوحدة الموقف التنفيذي لعدد ٤٧٢ مشروع يتم تنفيذها في مركز زفتى بإجمالي تكلفة ٢. ٣ مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة.

المصرى اليوم

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