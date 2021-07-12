الداخلية: ضبط 11414 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 11414 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11371 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخص كما حرر 868 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط 238 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1749 أرجيلة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة جارى إستمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية