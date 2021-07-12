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إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ

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إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ

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أصيب ضابط شرطة وسائق بإصابات خفيفة، الإثنين، في انقلاب سيارة ترحيلات وأخرى ملاكى على الطريق الحر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة وتم إسعاف المصابان في مكان الحادث ورفع السيارتين وتدبير سيارة ترحيلات أخرى لنقل مستقليها حيث كانت تقل مسجون متوجه لجلسة محاكمتة بالقاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بانقلاب سيارة ترحيلات وأخرى ملاكى على الطريق الحر دائرة المركز.

انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ترحيلات قادمة من طنطا يستقلها ضابط وأفراد شرطة ومسجون كان في طريقهم إلى القاهرة لجلسة محاكمة المسجون وأثناء السير تخطت أمامهم سيارة ملاكى وبسبب السرعة إنقلبت السيارتين بسبب محاولة قائديهما تفادى الأخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة ضابط الشرطة وقائد سيارة الترحيلات وتم اسعافهما في مكان الحادث ورفع السيارتين على جانب الطريق وإعادة فتحة مرة أخرى وتدبير سيارة ترحيلات أخرى لاستكمال المأمورية وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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