«المحامين»: النقيب يلتقي رئيس الوزراء اللبناني غدًا

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أعلنت نقابة المحامين، عن لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، برئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمكتبه في بيروت، في الساعة الثانية عشرة والنصف صباح باكر الثلاثاء.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن رئيس اتحاد المحامين العرب، وصل إلى مطار بيروت أمس الأحد، وكان في استقباله ملحم خلف، نقيب المحامين في بيروت، عمر زين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.

وغادر نقيب المحامين أرض الوطن إلى العاصمة اللبنانية بيروت بناء على دعوة من نقابة محامي بيروت للمشاركة في يوم التضامن مع النقابة المقرر له اليوم الإثنين.

ويشارك في اليوم التضامن دومينيك أتياس، رئيسة اتحاد نقابات المحامين في الإتحاد الأوروبي، وجيروم غافودان، رئيس المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا، ونقيب المحامين في باريس، ونقيب المحامين في مونبولييه، ونقيب المحامين في نانتير، ونقيب المحامين في ليون، ونقيب المحامين في هو دوسين، ونقيب المحامين في العراق.