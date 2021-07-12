رئيس الوزراء البريطاني: جائحة كورونا لم تنته بعد

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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن جائحة كورونا لم تنته بعد، مضيفا أن الإصابات ستزيد عندما يتم رفع القيود.

وأضاف جونسون، الإثنين، أن «الحذر أمر مهم للغاية ويجب علينا جميعا تحمل المسؤولية حتى لا نتراجع عن تقدمنا، ومن المتوقع أن يؤكد جونسون خططا لإزالة جميع قيود كورونا المتبقية تقريبا في إنجلترا اعتبارا من 19 يوليو تعلى الرغم من ارتفاع الحالات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور، وتطبق بريطانيا أحد أسرع برامج التطعيم في العالم مع تلقى أكثر من 87 % من البالغين جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات كوفيد-19 وتلقى 66% جرعتين».

ورغم ذلك شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ الشتاء.

وتقول الحكومة إنه على الرغم من زيادة الإصابات ما زالت الوفيات ودخول المستشفيات أقل بكثير من ذي قبل وهذا دليل على أن اللقاحات تنقذ الأرواح.