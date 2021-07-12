منظمة الصحة العالمية: نهائي اليورو مفجع

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قالت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، إنها «فُجعت» لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات، وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا، التي أقيمت في لندن أمس الأحد.

وعبرت عن قلقها من أن هذا سيؤدي لتزايد العدوي بمرض كوفيد-19، بما في ذلك سلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض كوفيد-19، بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار، وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

وفي تعليقات صريحة بشكل غير معتاد، من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي عادة ما تنأى بنفسها عن التعقيب على سياسات دولة بعينها، وصفت ماريا فان كيركوف، التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كوفيد-19 في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه «مٌفجع».

وكتبت في تغريدة قبل نهاية المباراة «هل من المفترض بي أن أستمتع بمشاهدة انتقال العدوي وهو يحدث أمام عيني؟».

وتابعت «جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة.. متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة، الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون.. أمر مفجع»