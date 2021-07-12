أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

منظمة الصحة العالمية: نهائي اليورو مفجع

Print
منظمة الصحة العالمية: نهائي اليورو مفجع منظمة الصحة العالمية: نهائي اليورو مفجع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، إنها «فُجعت» لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات، وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا، التي أقيمت في لندن أمس الأحد.

وعبرت عن قلقها من أن هذا سيؤدي لتزايد العدوي بمرض كوفيد-19، بما في ذلك سلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض كوفيد-19، بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار، وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

وفي تعليقات صريحة بشكل غير معتاد، من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي عادة ما تنأى بنفسها عن التعقيب على سياسات دولة بعينها، وصفت ماريا فان كيركوف، التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كوفيد-19 في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه «مٌفجع».

وكتبت في تغريدة قبل نهاية المباراة «هل من المفترض بي أن أستمتع بمشاهدة انتقال العدوي وهو يحدث أمام عيني؟».

وتابعت «جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة.. متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة، الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون.. أمر مفجع»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر