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ميسي: أشكرك يا رب جعلتني أرجنتينياً

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ميسي: أشكرك يا رب جعلتني أرجنتينياً ميسي: أشكرك يا رب جعلتني أرجنتينياً

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أعرب ليونيل ميسي، لاعب برشلونة والمنتخب الارجنتيني عن سعادة بتحقيق حلم حياتة بالفوز بلقب كوبا أمريكا واهدي اللاعب اللقب لعائلته وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل دييجو مارادونا.

وكتب ميسي عبر حسابه على إنستجرام «لقد كانت بطولة رائعة؛ ونعلم أنه لا زال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور».

وتابع «لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا من كوني قائدا لهذه المجموعة الرائعة».

وقال ميسي «أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي التي لطالما أعطتني القوة للمضي قدمًا، ولأصدقائي الذين أحبهم كثيرًا، ولجميع الأشخاص الذين يدعموننا، وخاصة إلى 45 مليون أرجنتيني الذين قضوا وقتا سيئا مع كورونا».

وأضاف «أهديه لكم جميعا، وبالطبع أيضا لدييجو الذي يدعمنا أينما كان''.

واختتم رسالته «أشكرك يا رب على كل ما منحته لي، وأشكرك لأنك جعلتني أرجنتينيا، أبطال أمريكا»، وأرفق مقطع لأجمل لحظاته في البطولة.

المصرى اليوم

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