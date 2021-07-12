15 إصابة في احتفالات الجماهير الإيطالية بلقب اليورو

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كشفت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن عدة إصابات وقعت في ميلانو خلال احتفالات الجماهير الإيطالية في ساعة مبكرة، بتتويج الأزوري بلقب اليورو.

وذكرت وكالتا «أنسا» و«أدنكرونوس»، أن نحو 15 شخصًا أصيبوا خلال الاحتفالات بالميدان المجاور لكاتدرائية ميلانو، من بينهم 3 أشخاص في أوائل العشرينات من أعمارهم تعرضوا لإصابات خطيرة، وقد تسبب انفجار لعبة نارية في فقدان أحد الأشخاص لأصابعه.

واحتشدت الجماهير الإيطالية في المدن الكبرى بعدما توج المنتخب الإيطالي، تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، بلقب يورو 2020، إثر الفوز على المنتخب الإنجليزي 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية.

والتزم القليلون فقط من المشجعين بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي، رغم أن هذه التدابير مطلوبة طبقًا للقواعد المعمول بها في إيطاليا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.