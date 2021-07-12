أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سلبية مسحة كورونا الثانية للمنتخب الأوليمى قبل السفر الى اليابان

Print
سلبية مسحة كورونا الثانية للمنتخب الأوليمى قبل السفر الى اليابان سلبية مسحة كورونا الثانية للمنتخب الأوليمى قبل السفر الى اليابان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

جاءت نتيجة مسحة كورونا الثانية لمنتخب الأولمبي، سلبية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو،ووقع منتخب الفراعنة، في المجموعة الثالثة، التي تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ويخضع الأولمبي لمسحة ثالثة وأخيرة قبل السفر إلى طوكيو، للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين قبل بدء منافسات الأولمبياد.

وبدأ المنتخب الأولمبي، اليوم الإثنين، بتناول وجبة الإفطار، ثم أعقبها محاضرة سريعة للجهاز الفني مع اللاعبين، ثم حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وجرى خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات، وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، على متابعة لقاء منتخب أستراليا ضد نيوزيلندا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب