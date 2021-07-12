سلبية مسحة كورونا الثانية للمنتخب الأوليمى قبل السفر الى اليابان

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جاءت نتيجة مسحة كورونا الثانية لمنتخب مصر الأولمبي، سلبية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو،ووقع منتخب الفراعنة، في المجموعة الثالثة، التي تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ويخضع المنتخب الأولمبي لمسحة ثالثة وأخيرة قبل السفر إلى طوكيو، للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين قبل بدء منافسات الأولمبياد.

وبدأ المنتخب الأولمبي، اليوم الإثنين، بتناول وجبة الإفطار، ثم أعقبها محاضرة سريعة للجهاز الفني مع اللاعبين، ثم حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وجرى خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات، وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، على متابعة لقاء منتخب أستراليا ضد نيوزيلندا