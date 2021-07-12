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قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه دائماً ما يفضل ضم اللاعبين من ذوي المهارة العالية مثل رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وذلك تعليقاً على الصفقات الصيفية الممكنة في الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية «قلت لك إننا نرغب دائما في ضم لاعبين من ذوي المهارة العالية، لن أقوم بإفشاء الأسرار ولكن أقول إن رمضان صبحي لاعب هام وقوي جدا وبالطبع نهتم به كما أننا مهتمون بلاعبين آخرين».

وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة إدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب الدولي رمضان صبحي لتدعيم الشق الهجومي في الموسم المقبل.