أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون: نهتم بـ«رمضان صبحي»..

Print
كارتيرون: نهتم بـ«رمضان صبحي».. فيديو كارتيرون: نهتم بـ«رمضان صبحي»..

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي أنه دائماً ما يفضل ضم اللاعبين من ذوي المهارة العالية مثل رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وذلك تعليقاً على الصفقات الصيفية الممكنة في الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية «قلت لك إننا نرغب دائما في ضم لاعبين من ذوي المهارة العالية، لن أقوم بإفشاء الأسرار ولكن أقول إن رمضان صبحي لاعب هام وقوي جدا وبالطبع نهتم به كما أننا مهتمون بلاعبين آخرين».

وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة إدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب الدولي رمضان صبحي لتدعيم الشق الهجومي في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)