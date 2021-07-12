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حاولت إحدى طالبات الثانوية العامة، بعد خروجها من امتحان اللغة الثانية، اليوم الإثنين، في محافظة بني سويف المزاح بعبارة عفوية لتضحك عليها مع صديقاتها من أمام مدرستهن.

وقالت الطالبة خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ«المصري اليوم» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين، إن «أمي بتقولي البنت مالهاش غير بيت جوزها.. فبقول لأمي إنتي جميلة».

وتابعت فتاة ثانية ضاحكة: «وعُمر الثانوية العامة ما كانت مقياس للطالب الشاطر»، وكان طلاب الثانوية العامة اجتازوا مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، بشكاوي من اللغة الألمانية والإشادات بامتحان اللغة الفرنسية.