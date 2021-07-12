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قال ألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذي لمؤسسة روساتوم النووية الروسية الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط أن الدراسات الاقتصادية لمشروع أقامه محطة الضبعة النووية يشير إلى العديد من الفوائد الاقتصادية.



وأضاف فورونكوف خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة أن كل دولار يتم استثماره في أقامه المحطة سيجلب دولار ونصف للمؤسسات الحكومية والعاملة في المحطة كما أنه سيجلب دولار ونصف ضرائب تعود للدولة بينما تجلب ٤ دولارات من إجمالي الناتج العام لاقامه المحطة.

وأشار فورونكوف إلى أن اقامه المحطات النووية تتطلب تأهيل كوادر علمية المحلية وتؤثر على نوعية الحياة وكذلك على نظام التعليم والضريبي وغيرها من جوانب الحياة