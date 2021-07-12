مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، إنه بحاجة إلى وقت، للتفكير قبل توقيع عقد جديد مع الاتحاد الإنجليزي.

يأتي ذلك بعد هزيمة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي، أمس الأحد، في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وكان مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قد صرح خلال البطولة الأوروبية بأنه يرغب في تجديد عقد ساوثجيت، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا، لكن ساوثجيت أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين»لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في أي شيء.

وأضاف «علينا التأهل إلى مونديال قطر 2022، لكني أحتاج إلى بعض الوقت لأذهب بعيدا وأشاهد المباراة، وأفكر فيما حدث في البطولة ككل، أحتاج إلى راحة.

وتابع «هي تجربة رائعة، لكن قيادة منتخب بلادك في هذه البطولات يترك أثرا، وأنا بحاجة إلى فترة راحة الآن.