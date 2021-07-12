«مجتمع لا يرحم»..زوج منة عرفة يعلق على انتقادات زواجه مرتين قبلها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة عن استياءه الشديد من الإنتقادات التي تعرض لها مؤخراً، بسبب الكشف عن زواجه مرتين قبل «منة»، وأنه لديه 3 أطفال، وذلك في إحدي اللقاءات الإعلامية التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر «المهدي» صورة معبرة عن غضبه الشديد بسبب التعليقات الساخرة والهجوم الشديد التي تعرض له مؤخراً، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وقال :«مجتمع لا يرحم.. يحكم قبل أن يفهم».

وتعرض محمود المهدي، لكثير من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأن زوجته «منة» التي عقد قرانها عليها مؤخرا لم تتزوج من قبل

وكان المهدي قد أكد في إحدي اللقاءات الإعلامية مؤخرا، أنه تزوج مرتين قبل «منة» ولديه 3 أطفال، مشيراً إلى أنه تزوجهما، وكان في عمر الـ 19، مؤكداً بأنه كلن لديه ظروفه الخاصة، موضحاً بأن منه على علم بكل شيء .

وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً، حيث اتهمه البعض باستغلال منة عرفة ونجوميتها، وهو الأمر الذي دفعها للرد قائلة: «أعلم كل شيء عن محمود، فمنذ أول يوم كشف لي حقيقة زواجه، وأن لديه أطفالاً، وأنا أحبه كما هو،وازداد غيرة عليه كل يوم.