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المشدد 6 سنوات لعامل في «تجارة الهيروين» بالقليوبية

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المشدد 6 سنوات لعامل في «تجارة الهيروين» بالقليوبية المشدد 6 سنوات لعامل في «تجارة الهيروين» بالقليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل ببنها بتهمة الاتجار في الهيروين وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادربريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر ومجدى نبيل شفيق وسامح أحمد عبدالوهاب وبحضورممثل النيابة طارق أحمد فضل وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم تم ضبطه في حملة أمنية بدائرة مركز بنها وبحوزته 29 لفافة من مخدر الهيروين وتم أخذ عينة من المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لتحليلها وأكد تقرير المعمل الجنائى بأن المواد المضبوطة لمخدر الهيروين.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد ضبط عامل بمقلة لب بدائرة مركز شرطة بنها، بحوزته 29 لفافة ورقية لمخدر الهيروين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها وإحالتة للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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