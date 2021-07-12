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تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي

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تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي
ضمن العمل على تعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي

وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي (bpifrance)، مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى نقل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصميم المنتجات التمويلية المناسبة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المالكي: توقيع هذه المذكرة يتواكب مع أهداف البنك التي تتضمن زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ كونها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكنًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك "bpifrance" نيكولا دوفورك: يسرنا إطلاق هذا التعاون مع شريكنا الجديد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ؛ لتبادل خبراتنا في التمويل والاستثمار والابتكار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تأثير حقيقي على الاقتصاد.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره بالموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 4/ 7/ 1442هـ، ويرتبط البنك تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، ويساهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030، والمتمثل في رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، ورفع نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي حجم التمويل التجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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