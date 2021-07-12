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ضبطت اجهزة الامن بالقاهرة ممثلة فى رجال مباحث التموين بدال تمويني ،تبين من التحريات أنه استولى على طن سكر و240 عبوة زيت

البداية كانت اثناء مواصلة رجال مباحث التموين حملاتهم على المنافذ التابعة لهم لمراقبة حركة البيع والشراء وعدم التلاعب بقوت الشعب ،تمكن رجال مباحث التموين من ضبط "1،4طن سكر - 240 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى .

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2279272

وسبق و تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وضبط ٤٠ كرتونة زيت طعام معبأ بالمصنع ومجهول المصدر ، وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5610 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز فاقوس ضد " ا . ك . م " ، وشريكه " م . ك . م " ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.