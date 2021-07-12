تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة)

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أطلقت شركة الخدمات البترولية بتروتريد التابعة لوزارة البترول، تطبيق جديد اسمه بتروميتر لإدخال قراءة عداد الغاز عن طريق كاميرا الموبايل .

وأتاحت الشركة التطبيق للأندرويد عن طريق الرابط هنا .

كما اتاحته لـ ios عن طريق الرابط هنا

ويمكن لأى شخص تنزيل التطبيق، وتسجيل بيانات الوحدة السكنية، وبعد ذلك يمكن ادخال قراءة عداد الغاز ومعرفة جميع الفواتير.

تطبيق ادخال قراءة عداد الغاز "بتروميتر"

من ناحية أخرى اعلنت الشركة عن خدمات جديدة لادخال قراءة عداد الغاز الكترونيا، ودفع فاتورة الغاز، والاستفسار عن المديونية لسكان الكومباوندات .

وقال شركة الخدمات البترولية بتروريد، أنه تم انشاء مراكز خارجية لخدمة العملاء بعيدا عن المقار الداخلية للشركة، وهذه المراكز هدفها خدمة الكمبوندات والنوادي الرياضية والهيئات وشركات البترول وغيرها ،والتى يستطيع العملاء من خلالها تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية من يوم ١ إلى يوم ١٥ من كل شهر .

وقالت الشركة ان مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية تتميز بتقديم خدمات عديدة ومُتنوعة لعملاء الشركة وتستهدف الوصول إلى أقرب أماكن تواجدهم، ويستطيع العميل من خلال هذه المراكز سداد فواتيره الشهرية والاستفسار عن المديونية وكذلك تسجيل القراءة الشهرية وتقديم الشكاوى.

واضافت في بيان لها على موقعها الاليكترونى: تطبع ماكينة التحصيل الإلكتروني Pos إيصال فوري للعميل عند دفع قيمة استهلاكه من خلال هذه المراكز كما يتم تسجيل القراءة الشهرية ويُعتبر الإيصال الفوري الصادر من ماكينة التحصيل الإلكتروني بديلاً للفاتورة الورقية التقليدية.

وتابعت: يُولي قطاع البترول منظومة الدَّفع والتحصيل الإلكتروني اهتماماً ملحوظاً لا سيما بعد توجهات الدولة وسعي الحكومة نحو التوسع في التحول الرقمي في كافة أنحاء الجمهورية، وتُقدم شركة بتروتريد خطة طموحة وبرنامج واضح المعالم للتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية لتشمل عدداً أكبر من العُملاء خلال السنوات المُقبلة.

وقالت: من خلال سعي الشركة لتقديم خدمات متميزة لعملاء الغاز الطبيعي وتيسيراً على المواطنين تم إنشاء مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية لخدمة العملاء بخلاف الموجودة داخل مقار الشركة.

وأشارت إلى ان فوائد مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية هي :

سهولة وصول العملاء إلى اقرب مركز خدمة عملاء مُتكامل متوفر به جميع الخدمات التي من الممكن أن يحصل عليها العميل بداخل أي فرع من فروع الشركة المختلفة.

إدخال القراءة الشهرية للاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي بداية من يوم ١ إلى يوم ١٥ في كل شهر .

الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال ماكينة التحصيل الإلكتروني Pos المتوفرة بمكاتب خدمة العملاء تتوافق تماماً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تدعمها الدولة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التقليل من تداول الفواتير يدوياً.

يستطيع العميل دفع فواتير جميع وحداته السكنية المُتواجدة في مُحافظات مُختلفة مرة واحدة ومن مكان واحد كما يستطيع دفع فواتير أي شخص آخر من الأقارب أو الأصدقاء.

وكشفت ان الأحياء المتوفر بها مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية هي :

حي مدينة نصر – حي القاهرة الجديدة

– كمبوند النخيل

– كمبوند الأمن العام

– كمبوند بلاجيو

– كمبوند روضة الازهر

– كمبوند حياتي ريزيدنس

– كمبوند البستان

– كمبوند الصحفيين

– كمبوند بارك فيو

– كمبوند الدبلوماسيين

– كمبوند زيزينيا

– كمبوند ذا فلدج

– كمبوند فللينو

– كمبوند لاتيرا

– كمبوند مكسيم

– كمبوند فلورز

– كمبوند الفدا الجنوبي

حي العبور

– كمبوند الجولف سيتي

– كمبوند السعودية

– كمبوند ريزيدنس هليوبوليس

– كمبوند ضاحية النخيل