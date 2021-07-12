كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود

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يواصل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي استعداداته لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتحاول إدارة الفريق الجنوب أفريقي تحفيز لاعبيها والجهاز الفني بالعديد من الوعود المادية مع تنظيم حملة إعلامية تحت مسمى «حلم النجمة» بالإضافة إلى تجهيز نجم الفريق بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق.

وفي التقرير التالي يُبرز «المصري اليوم» أهم ما يقوم به كايزر تشيفز في الأسبوع الأخير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك وفقاً لتناول الموقع الرسمي للنادي وعدد من صحف جنوب أفريقيا يأتي في مقدمتها «iol» و«news24».

ضرب موسيماني بنجمه المفضل

يشعرالجهاز الفني لفريق كايزر تشيفز بحالة من التفاؤل بعد عودة الجناح الهجومي خاما بيليات من الإصابة حيث يتمتع بقدرات هجومية مميزة فضلاً عن الخبرات الكبيرة مع عدد من الأندية.

وسبق لبيليات المشاركة مع صن دوانز تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، الذي يعتبره من أبرز أسباب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2016 بفضل أداءه المميز

الجوائز المالية

وعدت إدارة كايزر تشيفز لاعبيها وطاقهما الفني بجوائز مالية كبيرة في حالة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي بالإضافة إلى صرف جميع مستحقات الموسم الحالي كاملة .

تجديد العقود

شهدت الفترة الماضية انتهاء عقود أكثر من 5 لاعبين قبل أن تتجه الإدارة لحل هذه الأزمة بشكل مؤقت عن طريق تمديد تواجدهم لمدة 30 يوماً تنتهي مع المباراة النهائية.

وقال مجلس الإدارة أنه سيتجه إلى توقيع عقود جديدة بمقابل أكبر مع هذه الأسماء في حالة التتويج بالبطولة القارية وذلك تقديراً للدور الذي سيلعبونه من أجل حصول كايزر تشيفز على النجمة الأولى.

نظام جديد في الموسم المقبل

ترى إدارة الفريق الجنوب أفريقي أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا سيكون دافع كبير لدخول الموسم الجديد بشكل أفضل مع عدد من التدعيمات القوية التي ستساهم في الظهور بشكل جيد بمونديال الأندية والمنافسة على لقب الدوري الجنوب أفريقي.